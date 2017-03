Utilizan predio como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más de 35 años en abandono tiene una propiedad ubicada en la colonia Universidad, la cual cuenta con una construcción que es usada como basurero clandestino y centro de recreación para estudiantes, delincuentes y personas sin hogar.



Según vecinos de la colonia ubicada al Oriente de la ciudad, el predio localizado en las calles Rosario C. Moreno y Universidad, tiene más de tres décadas abandonado y nadie se ha hecho responsable de él.



Brígida Carrillo, residente en la colonia desde hace 36 años, platicó que cuando recién llegó a la colonia el lugar reportado sólo era un terreno, pero al poco tiempo construyeron una vivienda, la cual nunca fue habitada.



"Después de eso ya la agarraron para tirar basura, se meten los vagos, ahí viven y todo, es un cochinero; los vecinos de aquí estamos pendientes a que no tiren basura, ni que se meta nadie, pero no podemos estar todo el día cuidando", dijo.



La vecina afectada agregó que muchos estudiantes de la secundaria que se ubica a unos cuantos pasos del lugar, ingresan al predio a fumar o hacer cosas indebidas, al igual que los delincuentes que se meten a drogarse.



"Es una peste todos los días a mariguana, ya nos tienen enfadados, también a cada rato se meten las chamacas de la secundaria, hace días saqué a cuatro niñas que se metieron a la casa y les dije que se salieran, que no tenían nada que hacer ahí", apuntó.



Preocupados por el bienestar de sus familias, los reportantes solicitaron a las autoridades que pongan más vigilancia en la zona y que impongan una sanción al dueño del predio para que lo obliguen a limpiar y cerrar la vivienda para evitar que más personas hagan de las suyas.