Lleva su música por la ciudad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Su pasión por la música es la principal motivación de Ángel López Mena, arte que expande al andar por la ciudad en compañía de su guitarra.



Para ayudar en la economía de su hogar, y sin descuidar sus estudios en preparatoria, diariamente el joven de 17 años aborda los camiones urbanos para conseguir el recurso económico y apoyar a su madre en los gastos diarios.



"Empecé a tocar desde hace un año y toco cualquier género, lo que me impulsó fue que no había dinero en la casa, estamos nomás mi mamá y yo y sí estaba difícil".



"Aprendí hace como un año y cuatro meses de sólo ver videos en Internet y escuchando bien, ya voy a cumplir un año en las calles, ando en las rutas que alcance, en la mayoría".



López Mena detalló que a pesar de las dificultades a las que se puede enfrentar entre semana, por sus labores escolares, suele buscar la manera de salir a la zona urbana y ayudar en el sustento de su hogar.



"Normalmente entre semana no ando todo el día porque estudio la prepa en el Colegio Progreso, sobre el bulevar Solidaridad, voy en la tarde y pues en lo que alcance la mañana".



Recomendó a usuarios del transporte urbano prestar mayor atención a su arte que le ha ayudado a salir adelante, pues dijo que en ocasiones la ciudadanía no se da la oportunidad de escuchar a los músicos.