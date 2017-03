Fuga de drenaje causa malos olores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace dos semanas los vecinos del Coloso Bajo han soportado los malos olores y el cochinero que una fuga de drenaje deja a su paso por el bulevar Jorge Valencia Juillerat, pero aseguraron que desde hace varios años reincide la problemática.



Una solución concreta desean los vecinos afectados, quienes platicaron que ya no pueden ni comer o sentarse a las afueras de sus hogares a disfrutar de la tarde porque el mal olor no se soporta.



"Tengo ganas de ver la calle seca, sin agua y sin fugas, sobre todo del drenaje, es un cochinero; ya la hemos reportado a los de Aguah y dicen que ya vienen y nunca llegan, no puede uno ni comer, la cabeza te duele de la peste", externó Angelina Duarte.



La habitante en la colonia desde hace más de 50 años, agregó que debido al agua que corre a diario desde la calle Nueva Circunvalación y atraviesa el bulevar Jorge Valencia, el asfalto se encuentra desgastado y se forma siempre una gran cantidad de baches.



"Es un gasto doble, porque tienen que pagar a cada rato las reparaciones de las fugas y del pavimento en lugar de arreglar de una vez la fuga y se dejan de tanto gasto, pero ni uno, ni lo otro, además la basura que la gente tira ahí lo empeora", añadió.



Otro de los vecinos reportantes, quien se identificó como José Manuel Rodríguez, destacó que no sólo esa fuga es con la que se batalla, sino otra que brota a cada rato sobre el mismo bulevar, pero ya la repararon el viernes.



"Ayer (viernes) ya la arreglaron, pero se juntan las dos y es un cochinero, es un enfado eso de que nomás la arreglen, le pongan un parche y a los dos día esté igual", apuntó.