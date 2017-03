información relacionada Fotogalería Exponen su vida bomberos pese a las carencias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de trabajar con herramientas obsoletas, equipo con poca vida útil, instalaciones sin mantenimiento, falta de personal y de unidades nuevas, el Departamento de Bomberos busca dar el mejor servicio, afirmó el oficial Jesús Díaz Ruelas.



El pasado martes 14 de marzo, un grupo de alrededor de 50 bomberos se manifestó frente a Palacio Municipal para exigir una serie de mejoras que incluían incremento de sueldos, contratación de más personal, mantenimiento a herramientas y equipo, ampliación de cobertura médica y una jubilación digna.



Los elementos hicieron plantón frente al Ayuntamiento y lo levantaron el pasado jueves tras el compromiso del alcalde Manuel Ignacio Acosta de invertir en equipamiento, crear 28 nuevas plazas y hacer 30 nivelaciones de salario, entre otras cosas.



Díaz Ruela, oficial de la Estación 3 ubicada en la colonia Nuevo Hermosillo y vocero de los bomberos manifestantes, señaló que algunos de los artefactos y herramientas necesarias para el rescate y apoyo en caso de accidentes, incendios u otros sucesos están en malas condiciones.



"Este equipo se mantiene, se cuida y aunque esté viejito que siga sirviendo, mientras que llegue el presupuesto y se haga la compra de más equipo", comentó.



Algunos materiales como mangueras, agregó, son donados a Bomberos de Hermosillo por empresas.



"Estas mangueras son las que se compran con el presupuesto pero ya se acabaron, se necesita comprar más, nosotros las utilizamos hasta que se revientan", explicó el oficial mientras señalaba el artículo con sus manos.



A pesar de trabajar con carencias el equipo está con la "camiseta bien puesta", dijo, y con la convicción de poder mantener dicho material en condiciones buenas, mientras se les proporciona uno nuevo.



De los sueldos, opinó que son bajos para la labor que realizan, ya que el personal de línea gana 4 mil 230 pesos quincenales, los maquinistas 4 mil 730, los coordinadores poco más de 5 mil y los subjefes 6 mil.



ABUNDAN NECESIDADES



Camiones, mangueras, palas, equipo para quitar panales de abejas, equipo de respiración y sensor de movimiento son algunas de las carencias que tienen, mencionó.



En las instalaciones, la falta de mantenimiento al edificio ha sido un problema, agregó, ya que cada vez que llueve hay goteras, lo cual ha causado hongos en las paredes.



"Decía un ciudadano ‘yo veo un departamento muy bonito’, nosotros vendemos prevención y estamos en peligro a que se caiga un portón por el aire", comentó mientras sostenía uno de los portones y mostraba los alambres con los cuales está sostenido.



Manifestó que algunos aires acondicionados ya no funcionan debido a la falta de mantenimiento y en el aula los mesabancos ya tienen alrededor de 10 años y varios están quebrados, además que ellos compran el material didáctico para capacitación.



En el área de cocina, la humedad ha dañado la madera, indicó, lo que ha ocasionado que algunos cajones se quiebren.



"Está limpia, todos lo días hacemos la limpieza, pero sí tenemos problema con insectos y nos comentaron que no hay presupuesto para fumigación", dijo.



Los baños no cuentan con regadera, agregó, y algunos sanitarios ya no tienen asientos.



En el segundo piso del edificio se encuentra un cuarto que utilizan como bodega, con centenares de botas y chamarras de protección inservibles por el uso de varios años.



"Era recámara pero aquí es donde guardamos el equipo obsoleto, que ya no sirve, aquí tenemos el equipo de combate que se debe de renovar cada tres años", comentó.



ESTÁN EXPUESTOS



Quemaduras, golpes en la cabeza, luxaciones y enfermedades crónicas son algunos de los padecimientos más comunes entre bomberos, manifestó, y no cuentan con la cobertura médica adecuada.



"Podemos sufrir una lesión que puede ser permanente o simplemente nos puede provocar una enfermedad que se puede volver crónica, como asma o cualquier enfermedad respiratoria por no contar con el equipo necesario", comentó Díaz Ruelas.



El peligro de andar en unidades que no se encuentran en óptimas condiciones, dijo, también es una preocupación para los elementos, quienes en ocasiones deben de viajar en carros con fallas mecánicas.