Apuestan por la vida con muestra visual

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para conmemorar el Día de la Vida, la Catedral Metropolitana de Hermosillo y la agrupación Expo Vida realizaron su tradicional misa y su primera exposición.



En la muestra visual, la comunidad podía observar la gestación de una mujer a través de figuras, en donde explicaban cada etapa, mes por mes, así como el tamaño que tiene el bebé a en las diferentes etapas de la gestación.



Tonatzin Lagarda, integrante de la agrupación, destacó que tienen la intención de que todas las personas sepan y sean conscientes de que el ser que concibieron es una persona, "esto tiene el fin de dar a conocer que estamos a favor de la vida".



A FAVOR DE LA VIDA



Ruy Rendón, arzobispo de Hermosillo, comentó que la encarnación es un momento sagrado, un momento donde dar vida se convierte en lo más hermoso y que todos le dan gracias a Dios porque él los ha llamado a la existencia.



"El 25 de marzo se considera el Día de la Vida; nosotros nos alegramos por la fiesta litúrgica de la encarnación del hijo de Dios, pero también celebramos con gozo, alegría y gratitud.



"La vida es un regalo de Dios, es un don que él no ha concedido, no se lo hemos pedido, no se los hemos sugerido, él nos ha llamado a la vida, a la existencia y por eso nuestra primera actitud que debe de brotar de nuestro corazón es la acción de gracias por este maravilloso regalo que Dios nos ha dado a todos nosotros",recalcó.



Monseñor Ruy Rendón pidió a los asistentes a decir sí a la vida, al regalo de Dios, y aprovecharlo para cosas positivas y dar el ejemplo.