Se casan por lo civil en Abuelos Trabajando

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un ambiente lleno de amor y aprecio de sus compañeros, don José Cruz Mendoza Montoya de 73 años de edad, y María de los Ángeles Villalobos Rodríguez, de 57 años, contrajeron nupcias por el civil en el lugar donde se conocieron: Abuelos Trabajando por Sonora.



El hermosillense relató que fue hace un año cuando se animó a conversar con la originaria de Ciudad Obregón, y desde entonces fue la forma de ser de su ahora esposa el motivo que lo convenció para pedirle matrimonio.



"Yo tengo ya doce años viniendo, pero fue hace cuatro meses que le pedí matrimonio, nos empezamos a tratar desde hace un año".



"Un día me tocó acercarme a ella y le empecé a hablar, lo que me gustó de ella fue su carácter, su modo de ser, me acuerdo que salíamos al Parque Madero".



Contó que desde ahí comenzó la historia de ambos, donde empezaron a conocerse y comprenderse para posteriormente realizar un nuevo paso en sus vidas.



María de los Ángeles expresó sentirse muy contenta por su unión que desde la mañana de ayer conforma con José Cruz.



"Todavía me siento muy nerviosa pero muy feliz porque estamos acompañados de nuestros seres queridos y es un día muy especial".



En el enlace nupcial, en el cual se disfrutó de una agradable mañana, se encontraban presentes amigos de ambos que actualmente son alumnos del instituto, así como parte de sus familiares.