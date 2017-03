Menores del Itama reciben sacramentos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 21 internos del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) recibieron ayer la consagración de por lo menos uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, como parte de formación integral.



El arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, ofreció una misa en los patios del Centro de Tratamiento Intermedio, para que cinco de los internos recibieran el sacramento del bautismo, quince de ellos la primera comunión, y cinco, la confirmación.



En su segunda visita al Centro de Itama, el arzobispo se dirigió a los adolescentes y sus familias para explicar las bondades de los dones de sabiduría, fortaleza y consejo, con el motivo que los pongan en práctica para el buen funcionamiento de sus vidas y de la sociedad.



En la ceremonia estuvo presente el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Adolfo García Morales, quien confesó ser fiel creyente del catolicismo y aseguró que la formación espiritual que ofrece Itama a los jóvenes infractores ayuda en su reinserción a la sociedad.



"Estoy aquí justamente porque creo mucho que el apoyo espiritual, sobre todo en los jóvenes, les ayuda mucho para su formación en el proceso en el que ellos están y puedan reintegrarse como jóvenes de bien a la sociedad, yo creo mucho en ello, soy creyente y también creo que ayuda al formación de un joven", externó.



Ana Dolores Quijada Chacón, coordinadora estatal de Itama, explicó que en el instituto se promueve la fe como parte del tratamiento para su reinserción a la sociedad, siempre respetuosos de sus creencias personales y les ayuda en la formación y la reinserción a la sociedad.



"Les ayuda, como lo dijo el arzobispo, a la sabiduría, a saber que hay razón para saber que hay un camino de luz y que puedo creer en lo que nunca he creído porque el camino en que me veo en las tinieblas le hago daño a mi cuerpo", externó, "los actos no los tengo orientados a que me vean bien y estoy encerrado".