Disminuyen enjambres de abejas en este 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 226 reportes por enjambre de abeja se han reportado al Departamento de Bomberos de Hermosillo hasta el 24 de marzo de este año, 138 reportes menos que el año pasado, según datos proporcionados por Protección Civil Municipal.



De acuerdo con la estadística registrada por la dependencia municipal, los reportes con mayor incidencia se realizan desde los hogares y las instituciones públicas, principalmente en los planteles educativos.



Hasta el 24 de marzo nueve personas habían sido registradas como lesionadas por picadura de abeja y ningún muerto, pero hay que recordar que ayer falleció un hombre en la colonia 5 de Mayo por esta causa, rebasando el récord de 2016, donde no hubo muertes por picadura de abeja en todo el año.



Guillermo Moreno Ríos, director de la Unidad Municipal de Protección Civil Municipal en Hermosillo, destacó que aunque no es de su competencia la atención de este tipo de reportes, porque las autoridades que regulan la protección de los animales y del medio ambiente son las responsables de esta situación, aun así Bomberos de Hermosillo atiende a los llamados cuando se pone en riesgo la vida de las personas.



"Cuando son situaciones de emergencia es cuando nosotros acudimos, establecemos un protocolo de atención normalmente después de las 6:00 de la tarde, ya que es cuando se reagrupan las abejas después de haber ido a polinizar", explicó.



El 90% de los alimentos tiene que ver con la polinización, agregó, por lo que se tiene que tener mucho cuidado de no matar a las abejas, y para eso se requiere personal experto como los apicultores o personal de la dependencia encargada del cuidado de los animales.



Moreno Ríos recomendó que al momento de detectar a una abeja o un enjambre, lo primero que hay que hacer dejar a la abeja en paz y no molestarla, ya que de lo contrario la abeja atacará.



"Lo que nos han comentado los apicultores es que si la abeja está arriba de 2 metros, no daña, nosotros como ser humano no molestamos al vuelo de la abeja, no hay que molestarla, si no se le molesta no te va a atacar, es un animal que ha convivido con el ser humano por siempre y si tú no la molestas ella no te va a atacar", indicó.



Ataque de abejas, no era la primera vez

Por Yamileth Hernández



El enjambre de abejas que atacó ayer a un hombre en la colonia 5 de Mayo no es la primera vez que atacaba.



"Hace varios días un señor pasó cerca del árbol donde están las abejas y resulta que lo picaron cerca del ojo, este señor salió corriendo y se metió a su casa, cuando pasó eso ya era la tercera vez que lo reportaba y nunca vinieron", aseguró un vecino del lugar.



"Tenía que pasar una desgracia para que nos hicieran caso y ni tanto porque no mataron a todas las abejas, Dios guarde le piquen a otra persona", resaltó otro vecino.



Los residentes de la zona esperan que las autoridades correspondientes vayan nuevamente al lugar del problema, quemen el árbol o por lo menos que hagan algo para que las abejas ya no hagan enjambre, pues temen que vuelva a pasar una desgracia.