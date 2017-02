Formalizan unión tras 27 años juntos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de 27 años de vivir en unión libre, la pareja Julia Alejandrina Encinas y Cruz León Castro decidió contraer matrimonio por lo civil.



Su historia comenzó cuando aún eran muy jóvenes y decidieron vivir juntos antes de casarse, pues querían ver si serían el uno para el otro y si su unión sería duradera.



A ninguno de los dos le pasó por la mente hacer formal su unión porque decían que no la necesitaban.



Fueron sus hijos los que los motivaron a legalizar su matrimonio, con la finalidad de dar más seguridad a la familia.



Julia Alejandrina Encinas y Cruz León Castro han formado una familia llena de amor, y aunque nunca necesitaron casarse, decidieron hacerlo, pues vale más tarde que nunca.



"Al principio no nos interesó casarnos porque queríamos primero tener la seguridad de hacerlo, estar seguros de que estaríamos juntos y ya después veríamos qué pasaba".



"Los años pasaron y hasta ahora nos casamos en este matrimonio colectivo, aquí estamos haciendo formal nuestra unión", comentó Julia Alejandrina Encinas.



Los nervios no se hicieron esperar y en compañía de sus seres queridos Julia Alejandrina Encinas y Cruz León Castro le tomaron la palabra a sus hijos y se casaron por lo civil.



"Esta legalización la hacemos por la seguridad de nosotros mismos, que ya estamos grandes, y para ser un ejemplo para nuestros hijos, porque nunca es tarde para hacer las cosas", manifestó Cruz León.



La familia León Encinas ha vivido una etapa muy feliz, criando a sus hijos y a los nuevos integrantes de la familia, pero el matrimonio los hace ser más fuerte y más unidos con las personas queridas.