Reportan escombro tirado en banqueta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Escombro obstaculiza desde hace más de un mes el tránsito peatonal y vial en la esquina de la calle Michoacán y Manuel I. Loaiza en la colonia Olivares.



María de Jesús Garay, quien radica en la comunidad, externó que el problema persiste desde hace más de un mes y son personas ajenas al sector quienes tiran desechos en el sector afectado.



"Ya tiene un mes más o menos y hasta ahorita no he visto que vengan del ayuntamiento a limpiar, la verdad es que a cada rato vienen y tiran basura en esta esquina", comentó.



Un ciudadano quien optó por omitir su nombre, solicitó mayor limpieza en la comunidad pues dijo que son frecuentes este tipo de acciones en ese sector de la ciudad.



"En cada esquina de esta colonia hay partes así, es que son personas que agarran escombro de otras casas y les pagan por eso, pero no está bien que lo dejen en cualquier parte", dijo.