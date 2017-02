Desean vecinos mayor seguridad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Inseguros se sienten vecinos de la colonia Jacinto López ante el incremento de actos vandálicos y falta de rondines policiacos en la comunidad.



Además de la falta de seguridad, los habitantes del lugar señalan constante registro de baches en la mayoría de las vialidades que recorren ese sector de Hermosillo.



Rosa Pérez Meléndrez, quien radica en el área, externó que a cualquier hora del día se observan vándalos recorriendo la comunidad armados con machetes.



Por ello, solicita mayor vigilancia en la colonia, pues dijo que al menos un asalto a la semana se registra en el parque ubicado por las calles Rebeico y Arizona.



"Aquí hay mucha inseguridad, el otro día andaba un hombre tipo indigente con la cara tatuada y asaltando en el parque y riéndose de la autoridad, pidieron apoyo los de la policía porque no podían con él".



"En este sector son muy constantes los robos, asaltos y a cualquier hora del día, donde quiera hay inseguridad pero siento que aquí es lo peor", mencionó.



Alfonso Hernández, comerciante del sector, comentó que los rondines policiacos son poco frecuentes en la comunidad, lo cual perjudica la tranquilidad de quienes radican en ese sector de la ciudad.



"Los rondines casi no se ven, sí pasan pero es que no se cómo funcionan porque parece que no se dan abasto para tanto vago".



"En el día andan drogados por la calle, ya no les importa, y el que peligra es uno porque tenemos que trabajar y andar, es muy preocupante y se ve muy mal", sostuvo.



El gran número de lotes abandonados en la colonia, agregó, beneficia a vándalos que constantemente queman la basura en este tipo de terrenos.



"Creo que al menos por cada dos calles hay un terreno abandonado y además del cochinero los cholos se meten y se drogan y hacen de todo ahí".



"La verdad es que con eso nos sentimos más inseguros porque ya no se puede transitar en paz y eso es algo que se ha incrementado de hace un año para acá", comentó.