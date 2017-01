Calle Jesús Siqueiros es "zona minada"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Álvaro Obregón denuncian pésimo estado de la calle Jesús Siqueiros, entre República de Cuba y República de Guatemala, pues hay hasta más de 10 baches en el mismo sector.



María Teresa Ramírez, quien transitaba por el área, señaló que ya son más de dos años desde que comenzó a registrarse el deterioro a la vialidad.



"Lo que pasa es que vinieron a pavimentar ya hace rato y desde entonces empezaron a salir los baches, no sé si pondrían mal el pavimento o de mala calidad pero se destrozó muy rápido".



"Por aquí pasan muchas personas ya mayores que casi se caen cuando pasan por la calle, igual los carros, tratan de sacarle la vuelta a un hoyo cuando caen en otro".



Samuel Ugalde Mina, vecino del lugar, solicitó urgente reparación de la vialidad dañada pues es una de las más transitadas en esa comunidad.



"Están muy feas las calles, no es nada más esta sino la mayoría en la colonia y hay veces que de plano es imposible no caer en los baches", agregó, "necesitamos que se pavimente bien las calles porque no podemos seguir así".