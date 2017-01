"Broma" de estudiantes llega a PGJE como delito de amenazas

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Una denuncia por amenazas fue interpuesta ante la Agencia Primera Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, luego de que dos estudiantes amenazaron con lesionar a maestros de la escuela Secundaria General número 12, Nicolás Cedano Torres.



La sanción impuesta a los jóvenes fue de tomar terapia sicológica, participar en el programa de Justicia Restaurativa Escolar y ofrecer una disculpa a las partes ofendidas, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de un boletín.



Los alumnos, quienes según se cita en el comunicado son miembros de un grupo denominado "Holk", expresaron en redes sociales la intención de agredir al personal, pruebas que fueron expuestas ante intervinientes, padres de familia y las autoridades del Departamento de Justicia para Adolescentes.



Los jóvenes manifestaron que lo que empezó como un juego se salió de control, por lo que se mostraron apenados y ofrecieron una disculpa al personal de la institución educativa así como a quienes se sintieran ofendidos con su actuar.



Los padres de los adolescentes reconocieron el perfil de sus hijos y se nombraron a favor de que ambos reciban la terapia sicológica necesaria.



Sí hay delito; a menores se aplica correctivo



Sí es posible encontrar un delito de amenaza, en este caso equiparablea lo que pretenden hacer, si es daño físico, si atentan contra la vida, sí se le puede tomar en cuenta siempre y cuando se demuestre que ellos fueron quienes publicaron la amenaza, explicó el abogado José Héctor Becerra Félix.



Si está confeso, la ignorancia del delito no obliga a perdonar al que lo comete, dijo.



"Están ignorantes de que cometieron un delito, a manera de broma, pero aún así se configura a los menores, pero no se determina una penalidad como delincuente, quizá un correctivo".



"El jovencito de entre 14 y 16 años, andade alguna manera retando a todos porque también traecoraje con la vida por la confusión por la falta de sentido, no ven hacia adelante, no les interesa el que será de ellos, lo que buscan es pasar el rato, entretenerse, burlar a la autoridad", expuso el sicólogo Sergio Óliver Burruel.