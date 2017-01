Va a terapia estudiante que creó sicosis en secundaria técnica 12

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El menor que publicó una supuesta amenaza de tiroteo en la secundaria técnica 12 Juan Ceballos Ayala, recibe ayuda sociológica, a pesar de que se disculpó y aseguró se trataba únicamente de una broma, informó el secretario de Educación y Cultura.



Como una broma de mal gusto calificó Ernesto de Lucas Hopkins la sicosis que se generó el pasado lunes cuando un joven de este plantel publicara en su cuenta de Facebook una aparente amenaza.



El menor involucrado no será expulsado, afirmó, pero ha tenido acercamiento con orientadores educativos, además ha habido reuniones con autoridades educativas y padres de familia para evitar generar sicosis.



"La escuela continúa funcionando de manera normal, los padres de familia hablaron con el menor, se le ha dado la atención de todo tipo, fue una broma de mal gusto, de jóvenes, propios de la adolescencia que no miden las consecuencias", dijo.



El secretario de Educación aseguró que se ha tenido acercamiento con los padres de familia del plantel para no generar sicosis en casos como estos e hizo un llamado a no compartir información no fundamentada a través de redes sociales.



"Gracias a todo este evento que el joven está desafortunadamente padeciendo, se está dando un ejemplo al resto de los jóvenes para que puedan atender y digerir las consecuencias de una broma de mal gusto", mencionó.



Después de lo sucedido el lunes en la escuela ubicada en la colonia Las Quintas, se realizó un operativo mochila y aseveró que se trabaja de manera coordinada con los planteles para generar conciencia sobre lo compartido en redes sociales.



SANCIONAN A 2 ADOLESCENTES



Terapia sicológica, participar en el programa de Justicia Restaurativa Escolar y una disculpa a las partes ofendidas, fue la sanción impuesta a dos adolescentes que el pasado 23 de enero amenazaron con lesionar a personal docente de la escuela Secundaria General número 12, Nicolás Cedano Torres.



A la Junta Restaurativa, celebrada el 13 de enero a las 13:00 horas, acudieron los jóvenes y sus respectivos padres, así como personal docente, quienes además de sentirse amenazados, manifestaron su preocupación por la conducta de los alumnos.



En la Agencia Primera Especializada en Procuración de Justicia para Adolescentes, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue interpuesta la denuncia por la conducta tipificada como delito de amenazas.



Los alumnos, quienes son miembros de un grupo denominado "Holk", manifestaron en redes sociales la intención de agredir al personal, pruebas que fueron expuestas ante intervinientes, padres de familia y las autoridades del Departamento de Justicia para Adolescentes.