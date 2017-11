"Estoy muy extrañada y molesta" dice CPA sobre el caso de Padrés

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Molesta y extrañada se asumió Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del Estado, luego de la noticia de la absolución del ex gobernador Guillermo Padrés Elías este viernes al no interponerse un recurso de revisión por parte de la PGR.



Con ello, el ex mandatario quedó absuelto en forma definitiva por delincuencia organizada, único delito que le impedía llevar sus procesos en libertad; esto después de que la PGR no impugnara durante 10 días hábiles el amparo de primera instancia donde se canceló dicho cargo, de acuerdo a la información difundida por la agencia Reforma.



Entrevistada después de asistir al Congreso de la CTM en Sonora, Pavlovich Arellano dijo hoy no tener información más allá de lo que se publicó en los medios estatales y nacionales, sin embargo, calificó como muy inusual la actitud de la Procuraduría General de la República.



“Me parece muy extraña, mucho muy extraña la forma en que se dio y sobre todo, muy inusual, como bien lo mencionan los medios, sumamente inusual la actitud de la Procuraduría General de la República”. En cuanto a si hará un llamado a las autoridades, dijo: “Ninguno, solamente estoy muy extrañada y molesta”.