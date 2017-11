Es "El Tepachito" un hermosillense

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hoy por fin el señor Enrique Valencia Santos puede decir con orgullo que es sonorense.



Ya tiene, después de vivir toda una vida sin documentación oficial, el acta de nacimiento que lo avala como hermosillense aunque no haya nacido en estas tierras.



Enrique Valencia Santos, a quien en el barrio conocen como “El Tepachito”, es un hombre que hasta hace poco desconocía su edad precisa, ya que fue criado por un sacerdote después de que sus padres le abandonaron al nacer en Puebla, sin dejar mucha pista de su origen.



Luego de que EL IMPARCIAL publicará la historia de “El Tepachito” en agosto de este año, una de nuestras lectoras, la señora Francisca Ozuna Moreno, lo contactó e inició con él este proceso que tanto anhelaba, pues sin documentos no podía conseguir apoyos o un trabajo estable.



“El Tepachito” llegó a Sonora desde Sinaloa donde obtuvo la receta para producir artesanalmente su tepache hace 20 años; ahora, recorre las calles del Sur de Hermosillo vendiendo su bebida de piña fermentada y helada, que carga dentro de un bote grande con hielos que vende a diez pesos el vaso.



Don Enrique sale de su casa todos los días a las siete de la mañana a bordo de un triciclo “igual de viejito” que él, para empezar su trajín en las colonias Las Peredas, Los Alcatraces, Tres Reinas, Arcoiris, Olivos y Paloverde final, al grito de: “¡Tepachito, manito, heladito!”



Ya es ciudadano hermosillense



Cuando plasmó la huella del pulgar sobre su acta de nacimiento, "El Tepachito" sintió una alegría que le invadió el cuerpo: A sus 69 años de vida, don Enrique Valencia Santos por fin se sintió ciudadano de alguna parte.



"Ya puedo decir con orgullo que soy sonorense, porque tengo con qué comprobarlo", dijo, "agradezco infinitamente a todo mundo que me ha ayudado para que pudiera conseguir mi documento principal, porque sin él, haga de cuenta que era extranjero, que era de otro País".



Aún con sus nuevos documentos en mano, don Enrique sigue pasando carencias, pues el cuartito de madera y lámina en el que vive es prestado y apenas cabe él en medio de los tambos donde almacena su tepache, para dormir en el piso sobre algunas cobijas.



"Aquí es su pobre casa: Aquí duermo, ahí están mis cobijas, aquí es mi casa y mi cocina; es todo lo que tengo, es prestado aquí, estoy ‘arrimadito’; por eso quiero hablar con la señora gobernadora, a ver si me concede un terrenito: Yo estoy dispuesto a pagarlo", expresó.



Don Enrique sueña con que su hija Agustina se venga a vivir con él a Hermosillo, pues ella reside en Chiapas con su nieto; sólo que no se arriesga, por la inestabilidad en la que se encuentra al no tener un hogar propio: Su ilusión es pasar juntos esta Navidad.



"El negocito que tengo me da para vivir y ya con mi hija sería distinto, más avance tendría yo: Ella cuida la casita y yo me pongo a trabajar en el tepache y cuando sea tiempo de frío, con mis documentos, me consigo otro trabajo.



"Este triciclo es mi transporte y con él y mi tepache estoy dispuesto a pagar el terrenito, si se me concede; mi carrito está muy viejo, igual que yo, pero todavía sirve y sigue sacando para la tortilla, me da para comer y yo tengo manos todavía fuertes para seguir trabajando", enfatizó.



Puntualizó que tiene fe en que su situación va a cambiar gracias a Dios, pues cuando llegue su hija va a estar mejor que antes, simplemente porque vivirá junto a ella. Por eso se dice a si mismo "puro pa’delante".



Cuando "El Tepachito" sale a trabajar, su triciclo avanza rechinando. Lento, el vehículo es impulsado por un hombre mayor quien pedalea con fuerza y constancia en la calle que sube. El sombrero que cubre su cabeza de los rayos del Sol, garabatea escrita con plumón la frase: "Pobre pero contento", y abajo: "Libre como el viento".



¡APÓYELO!



Don Enrique siempre ha sido comerciante y es muy bueno para vender, por eso sería de mucha utilidad para él recibir ropa o artículos para llevar al tianguis, ya que con la temporada de frío será complicado vender su tepache; de igual forma, si usted puede ayudarle a conseguir un terreno para construir su casa, puede comunicarse al (662) 156 8605, con la señora Francisca Ozuna.