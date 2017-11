Operará semáforo de Morelos y Progreso a partir del martes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A partir de este martes entrará en operaciones el semáforo del crucero de Morelos y Progreso, a petición de automovilistas que transitan por la zona, informó el director de semaforización y vialidad de Cidue.



David Quijada Ruiz detalló que cada hora circulan un promedio de tres mil vehículos por este crucero, por lo que al entrar en funcionamiento contarán con ayuda de tránsito para regular el tráfico.



"Está en un 99%, nos falta, el lunes vamos a hacer el señalamiento horizontal, se adelantó la obra, para el martes puede quedar bien, vamos a tener apoyo de tránsito para que la gente se vaya acostumbrando", dijo.



El semáforo estará sincronizado por el bulevar Progreso desde la calle Reyes hacia el Oriente, explicó, además en este cruce no está contemplada la instalación de semáforo peatonal.



"Funcionará permanentemente porque hay mucho flujo vehicular, no estamos contemplando semáforo peatonal porque se nos hace una vialidad muy difícil, entonces no queremos poner en riesgo a los peatones", recalcó.



Sobre el punto de reunión para rodadas de ciclistas en este punto, Quijada Ruiz aseveró que por cuestiones de tránsito no se permitirá se estaciones bicicletas en la zona, por lo que tendría que buscarse otro punto de reunión para ellos.