(GH)

Una sola cobija no es suficiente para mitigar el frío que se cuela por las paredes de madera, con lo que se construyó su hogar, asegura Manuel Dorado Palacios, de 77 años de edad.



Formar una familia, cuenta, no le garantizó tener protección por parte de ella, pues desde hace tres años vive solo en la colonia Laura Alicia Frías y no recibe ningún tipo de apoyo proveniente de sus hijos.



Aunque don Manuel aseguró que el frío todavía no llega fuerte, sí logra sentirlo intenso durante las madrugadas, sobre todo porque duerme en una colchoneta que coloca sobre el helado y duro suelo.



"Pues ya comenzó y no tengo cómo abrigarme, aquí me la llevo todo el tiempo y lo único que tengo son unas garritas viejas para cubrirme; son unas cobijitas ya viejas que me dieron hace como unos dos años, más o menos, pero no crea que calientan", acentuó.



A paso lento, el hombre de la tercera edad hace un esfuerzo para construir un pequeño cuarto de ladrillo, el cuál todavía no puede terminar, narró, debido a que es una labor algo pesada.



"Estoy haciendo un cuartito para poder aguantar el frío porque sufro mucho, tengo como unos tres años y no he avanzado mucho. Yo vivía en esta colonia, lo que pasó fue que me corrieron mis hijos", detalló.



Don Manuel aseveró que una cobija podría hacer la diferencia entre pasar una fría noche o un cálido sueño, por lo que espera con fe, recibir el apoyo de algún hermosillense de buen corazón.