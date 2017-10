Pesquisa de Bernardo Torres Fonseca

MEXICALI, Baja California(GH)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a BERNARDO TORRES FONSECA de 44 años de edad.



Familiares acudieron a la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas no Localizadas, para denunciar que desde el pasado primero de Octubre 2017 perdieron contacto y no saben su paradero, refieren que desde esa fecha tuvo contacto con sus familiares contando que se sentía muy enfermo, dicha persona ha sido vista en las ciudades de Mexicali y Ensenada Baja California.



La media filiación de Bernardo Torres Fonseca es: Estatura aproximada 1.80 metros, tez blanca, complexión delgada, cabello lacio entrecano, boca grande, labios regulares, nariz grande, cicatriz en el brazo izquierdo y en la pantorrilla de la pierna derecha donde tenía tatuajes que se quitó quedando dicha cicatriz, regularmente viste mezclilla, camisas a cuadros y tenis.



La Procuraduría General de Justicia del Estado solicita la colaboración de la ciudadanía, para que en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No localizadas, (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4266 así como al 911.