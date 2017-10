Diario de una lucha contra el cáncer: Julieta Selene López

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Me lo detectaron hace tres años, fue un proceso pues se pudiera decir lo confundí con la pre menopausia, me empezaron ciertos síntomas que me llevaron a decir algo trae mi cuerpo, traía un dolorcito de cabeza, traía mucha ansiedad, muchas cositas que no eran normales y eso me llevó a que me hiciera una revisión de todo a todo, de repente sentí algo en mis senos que no me gustaba, el doctor lo vio y aparte sentía un poquito de dolor y ya me hicieron los exámenes y resulté positiva.



Fue algo muy doloroso, es algo que nunca se espera y que dice que a uno no le va a suceder, pero gracias a Dios, a mi esposo, a mis hijas, que siempre estuvieron ahí, que me dieron la mano, Dios principalmente fue el que me tomó de él y no me ha soltado hasta ahorita. Para mí ha sido fuerte en un principio pero ahorita siento que todo lo pongo en sus manos, él (Dios) sabe lo que hace.



Mi consejo es que son experiencias que nosotros tenemos y nuestro cuerpo es muy sabio, la naturaleza es muy sabia, nos dice cuando hay algo mal, es como los carros si trae un ruidito extraño, se empieza a parar, cualquier cosita que le pase a los carros ponemos mucha atención y sabemos que algo anda mal, entonces en el cuerpo es la misma, un dolorcito de cabeza que no se te quita, o una bolita que sientes, algo raro que ves en tu cuerpo debemos de hacerle caso, no dejarlo para mañana.



Y aparte de eso la alimentación es muy importante, muchas personas piensan que a uno no le va a pasar, tenemos que disfrutarlo hoy porque mañana quién sabe quizás sí sea bueno porque tenemos que vivir el hoy siempre; pero la alimentación es principal, tenemos que saber qué es lo que nos hace daño y no comer en exageración eso que nos hace daño, no quiero decir que lo dejemos por un lado pero también hay que cuidarnos.



Recibí seis quimioterapias y 25 radiaciones, el cabello se me cayó en su totalidad, todo lo que es bello se me cayó, no tuve cejas, las pestañas se me cayeron, creo que de todos los dolores que sufrí eso fue lo más doloroso, que se me haya caído el pelo.



Los genes que yo traigo, se dice que son hereditarios.



Tengo dos hijas, una de 22 años y una de 12.



Lo que aconsejo es que ahorita hay muchas cosas que son muy ricas, los sushis, las tortas, las hamburguesas, todo eso es muy bueno, pero también tienen mucho malo, siempre estoy haciendo hincapié que se cuiden en lo que comen y tomen, que si ven algo extraño en su cuerpo lo digan, no lo dejen para mañana, que no se asusten porque eso si lo detectamos a tiempo podemos llevar a feliz término de que esa enfermedad desaparezca en su totalidad y que lleven una vida muy buena.



En este momento continúo con las revisiones, me las están alargando más. La última la tuve en junio y esta es de octubre y quizás esta sea más larga, depende de cómo vayan mis estudios, porque me piden una mastografía, me toca un ultrasonido de abdomen para ver si no hay metástasis, y ya lo que vea la doctora es lo que me dice que continúe si necesito algo más, porque a veces me hacen biometrías y ven que estoy muy baja de plaquetas o muy baja de hemoglobina y ya me dicen 'súbele a esto o bájale a esto', ellos me van indicando qué es lo que tengo que hacer.