Es el gran problema en cerrada Villa Flor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La gran cantidad de basura en una casa de la cerrada Villa Flor, en la colonia Villas del Sur, ha generado problemas de fauna nociva y malos olores, por lo que vecinos piden una solución.



Desde escombro hasta desechos orgánicos se pueden encontrar en el patio delantero y en el interior de la casa, lo que podría ocasionar enfermedades a las familias que viven cerca.



Janeth Valenzuela, vecina afectada, comentó que hace poco más del año la vivienda fue abandonada y que desde entonces fue tomada como basurero por los vecinos de la cerrada, así como de otras aledañas.



"Es un grave problema, es mucha la basura que está ahí; no es justo porque uno se está tragando el horrible olor, además de que se llena de animales la casa. Todo ese cochinero lo han dejado los vecinos y no sólo de aquí, también de otras partes cerca", mencionó.



Ricardo Carreón, colono de Villa Flor, aseguró que la suciedad ha generado fauna nociva que ha invadido sus hogares, motivo por el cual han tomado medidas de seguridad.



"Toda la porquería que hay ahí nos está llenando de cucarachas, viuda negras, ciempiés y hasta ratas; ahí andamos unos fumigando, procuramos no tener las ventanas ni puertas abiertas para que no se meta el animalero, pero no es suficiente, no sabemos qué hacer", señaló.