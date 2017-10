Reprueban servicio de transporte urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una gran molestia e inconformidad manifestaron usuarios del transporte urbano en Hermosillo ante el servicio que prestan y las condiciones de las unidades, así como por no encender el aire acondicionado en algunas líneas durante días calurosos.



Hernán Esquer, usuario de la línea 16, comentó que no está de acuerdo con el servicio prestado de camiones, pues considera que las unidades no tienen las condiciones óptimas para estar operando en la ciudad.



"Es pésimo el servicio que brindan referente al transporte, las unidades están de a tiro mal, rayadas, destartaladas y apestan horrible; también los conductores son pésimos, en sí no sirve el transporte, al menos en Hermosillo", destacó.



Usuarios señalaron que deben esperar las unidades hasta 40 minutos en algunas líneas y que cuando llegan se llevan la desagradable sorpresa de que vienen llenas, sin aire o que simplemente no se detienen.



"Como usuarios no merecemos que los camiones estén en esas condiciones, era para que los camiones estuvieran limpios, está pésimamente mal, hay veces que hasta 40 minutos he esperado el camión, no se dan abasto.



"No tienen aire, vienen llenos y a veces ni siquiera se paran, por mi parte yo no pago los 9 pesos", aseguró Dulce Orozco, usuaria de la línea 17.



Susana Villegas, otra usuaria afectada, afirmó que el servicio de transporte ha empeorado en los últimos años, pero que se ha sentido más en estas fechas cuando ya no se ha prendido el aire acondicionado, convirtiendo a las unidades en un peligro para los usuarios.



A través del portal de EL IMPARCIAL, usuarios criticaron las condiciones, servicio y tiempo de espera de las unidades del transporte.



"Están cobrando nueve pesos y eso porque disque traían refrigeración y pasaron la prueba para aumentarle, señores, no traen refrigeración, son un cochinero de unidades", escribió María Jesús León Valenzuela.



Álex López aseguró que es un mal trato el que se da por parte del servicio de transporte público en la ciudad.



"Hay pésimo servicio, camiones horribles, mal trato al ciudadano, de nada sirve manifestarse, quejarse, hacer un comentario, hacer una denuncia, si el propio Gobierno no tiene o no puede contra los concesionarios, es algo que tiene muchos años, décadas, aquí lo que se necesita es una buena competencia como lo fue Uber con los taxis", expresó.