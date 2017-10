Temen vecinos de Haciendas del Sur a plaga de garrapatas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un caso de garrapatas empieza a afectar en las calles Hacienda las Palmas y Hacienda los Mezquites, en la colonia Haciendas del Sur, donde vecinos temen que pueda surgir un brote de rickettsia.



En paredes y banquetas de algunas casas de la colonia, se pueden apreciar las manchas de sangre que son dejadas al momento de eliminar a este bicho.



Sarahí Peraza, vecina del sector, comentó que teme que en la calle Hacienda las Palmas se pueda registrar un caso de rickettsia, debido a la cantidad de garrapatas que los perros han esparcido en el lugar.



"Al menos a mí me afecta mucho la situación esta de las garrapatas, porque yo tengo un bebé y tengo miedo que se metan y le piquen, tengo que andar al pendiente, pobres perros, pero sí están afectando mucho a los vecinos, donde quiera andan tirando las garrapatas y tenemos miedo de que brote la rickettsia", mencionó Peraza.



El encontrar garrapatas en las paredes ha sido un miedo constante para Maribel Santacruz, quien al tener hijos pequeños teme que éstos puedan entrar en contacto con los insectos.



"A mí sí me han dado problemas las garrapatas, porque hasta en las paredes se han subido; no son muchas, pero siempre hay y es muy antihigiénico, aparte que las enfermedades que eso atrae, yo tengo niños, ellos qué saben, salen y están expuestos ante este problema", señaló.



La preocupación ha aumentado entre los vecinos de la colonia, por lo que hacen un llamado a las autoridades a encontrar una solución antes de que pueda surgir un caso de rickettsia en este sector.