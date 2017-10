Preocupa a vecinos desperdicio de agua

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 3 días brotó una fuga de agua potable en la calle Suaqui Grande, entre Héroes de Caborca y Reyes, en la colonia Villa Sonora, donde vecinos se encuentran inconformes ante el desperdicio del líquido y solicitan su inmediata reparación.



La fuga empezó como un pequeño brote de agua, que al paso de los días y por el tránsito de automóviles, está incrementando su tamaño.



Ernesto López, vecino del lugar, comentó que no es la primera vez que la fuga surge en la calle y lo atribuyó a lo viejo de las tuberías de la calle Suaqui Grande.



"Anteriormente habían salido otras fugas de agua por esta calle, no en esa parte, pero por lo regular no tardan en venir, lo que pasa es que todo el sistema de tuberías ya está viejo y ya no funciona como debería", aseguró.



El derrame del agua está ocasionando problemas a los vecinos, quienes aseguran que la situación puede agravarse aún más por el constante tráfico en la zona.



"Es que no fuera tanto el problema de la fuga si no pasara tanto carro, ahí en un pedazo se ve un poco hundido por eso.



"Los conductores ven cómo está el problema y les vale, pasan por encima de la fuga y eso hace que se dañe más, hace presión. Esperemos que pronto hagan algo respecto a esto porque no se vale pagar el agua de oquis", aseveró Trinidad Montaño, vecina de la colonia Villa Sonora.