Cierran depósito de cadáveres de animales

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Centro de Atención Canina y Felina actualmente no recibe cadáveres de perros y gatos, debido a las remodelaciones que se realizan en el lugar, informó el director.



Ariel Félix Ortiz mencionó que el antiguo depósito de cadáveres fue destruido para sustituirlo con uno de mayor tamaño, pero en los próximos días se colocará uno provisional para no dejar de prestar ese servicio.



"El depósito fue destruido y se va a cambiar por otro que cumpla con las medidas necesarias de higiene, en estos días colocaremos uno provisional, pero le pedimos a la gente que nos tenga paciencia", expresó.



El director del CACF mencionó que a diario reciben hasta cinco cadáveres de perros y gatos, y los fines de semana incrementan hasta 15 ó 20, pero en los días que no se ha prestado el servicio algunos fueron dejados en las banquetas.



"Las remodelaciones van a quedar en diciembre, pero vamos a poner un contenedor provisional, los fines de semana suben hasta 20 porque es cuando la gente anda más recio y hay más atropellamientos", explicó.



Es necesario que las personas que tengan un cadáver de animalito dispongan de ellos de otra manera, pidió el doctor, además de que sea dentro de una bolsa de plástico.



Félix Ortiz aseveró que, dentro del Reglamento Municipal para la Tenencia de Mascotas, se cataloga como motivo de sanción dejar el cadáver de un animal en la vía pública, por lo que si son sorprendidos pueden ser acreedores a una multa.