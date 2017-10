Lleva un avance del 13% la reconversión de alumbrado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un avance del 13% lleva la reconversión de alumbrado convencional por luminarias LED en más de 50 colonias de Hermosillo, informó Fortino León Robinson, director de Alumbrado Público.



De las más de 67 mil luminarias que esperan reconvertirse por LED para el próximo año, hasta el momento son casi diez mil las que han iniciado con el proceso, explicó.



"Ya se tienen asignados más de diez mil puntos de luz que están en proceso de reconversión, son alrededor de 50 colonias, además de Bahía de Kino, Miguel Alemán y la zona rural Poniente", detalló.



Los cobros de parte de la concesionaria aún no se han realizado al municipio, pues hasta el momento no hay un sector que esté concluido, por lo que podría ser hasta el próximo mes cuando se inicien los cobros.



"Aún no empiezan los cobros, el sector once donde están las colonias Ranchito, Amapolas, Bella Vista y Metalera, ya lleva un avance del 80%, en Miguel Alemán también", agregó León Robinson.



Además, dentro de dos semanas más se iniciará también con la reconversión de luminarias en vialidades principales, como bulevar Solidaridad, Enrique Mazón, Colosio, Periférico Oriente y Progreso.