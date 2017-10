Luchan por un espacio de inclusión

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Nueve familias luchan por crear un parteaguas en la capital: La creación de Personitas de gran corazón en Sonora A.C., un espacio para la inclusión, el respeto y la búsqueda de la igualdad de derechos de las personas de talla baja o con acondroplasia.



"Se está abriendo, somos varios los que estamos aquí y estamos terminando los trámites", explicó Rosa Rodarte, presidenta, "lo primero que queremos lograr es la inclusión y el respeto hacia ellos, que dejen de decir: ‘Mira, el enanito’, yo misma así los tenía identificados antes de tener a mi hijo".



Rosa es madre de tres niños: Uno de ellos, Adrián, de 4 años de edad, nació con acondroplasia, un trastorno genético que afecta el crecimiento de los huesos.



"Estamos en lo incorrecto, hasta que tuve al niño yo supe que se llamaba acondroplasia; a ellos no les gusta que les llamen así, ‘enanitos’, todos tienen su nombre y apellido, y hay que empezar por ahí, en la creación de conciencia con las familias, hablar con los niños sobre las personas con discapacidad", explicó Rosa.



EN TODOS LOS SENTIDOS



Este grupo de padres trabaja por la inclusión de sus hijos en todos los sentidos, por ejemplo, actualmente lanzaron el proyecto de creación de mesabancos escolares adaptados a las medidas de cada niño y niña, de la mano de DIF Sonora.



De igual forma, buscan que empiece a existir infraestructura adaptada a ellos, como baños adaptados en las escuelas o en los espacios públicos.



"Es que no hay nada para ellos, se les dificulta mucho; no hay carros de súper que puedan usar, salvo aquellos que son para niños y no siempre los hay, encontrar un baño público pequeño es raro, con los mesabancos, ellos tienen que poner sus mochilas y subirse encima de ellas para alcanzar, eso les genera problemas de la columna", narró.



SUS SUEÑOS



Sueñan con tener un gimnasio donde los niños, niñas y personas de talla baja puedan ejercitarse y recibir terapias; suena a imposible, dijo Rosa, pero una vez trabajada la conciencia de la gente, se pueden lograr cosas tan grandes como esa.



"Ellos sufren mucho de bullying y hay que parar eso", explicó Rosa, "queremos que los conozcan, que sepan que son iguales. Hay papás que tienen hijos de talla baja que no los sacan de sus casas, por el miedo a qué les van a decir en las calles".



Se trata de empoderar a estos niños y no ponerles límites, incitarlos a tener seguridad de sí mismos en lugar de sobreprotegerlos.



"Estamos empezando y todo se empieza desde el piso", afirmó Rosa, "lo principal es crear conciencia para que con esa base podamos hacer todo lo demás".