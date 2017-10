Preparen el carbón... ¡viene el As de la parrilla!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El próximo jueves 26 de octubre dará inicio la segunda temporada de El As de la Parrilla, donde 10 participantes se enfrentarán para demostrar su habilidad teniendo la posibilidad de ganar el premio de 20 mil pesos.



Cristina Valdez, gerente de Mercadotecnia de Rancho el 17, aseguró estar agradecida de volver a participar en este concurso, que sacará las habilidades de cada participante.



"Como sabemos vivimos en una región donde normalmente estamos acostumbrados a hacer carne asada cada fin de semana, pero ahora con este reality les estamos dando la oportunidad a quienes les guste la parrilla.



"Estamos dando la oportunidad de que creen ciertas cosas, de que se enfrenten a ciertas dinámicas y que estén en busca del reconocimiento del As de la Parrilla y del premio que, me imagino, es el que todos quisieran ganar, les agradecemos mucho", recalcó.



GRAN FINAL



El segundo programa será conducido por Juan Ángel Vásquez, quien durante cuatro semanas dirigirá El As de la Parrilla, donde los concursantes podrán realizar sus muestras culinarias y el ganador se dará a conocer el 12 de noviembre.



A este proyecto se une nuevamente la Sociedad Mexicana de Parrilleros, donde su representante Marcelo Aguilar aseguró que es un honor representar a la comunidad parrillera.



"Siempre es un honor representar a la comunidad parrillera porque es parte de nuestra esencia, nuestro lema es: ‘El fuego nos une’, a eso nos dedicamos, a crear cosas diferentes", señaló, "realmente viene renovado con unos participantes con muchas ideas, entonces realmente nos enorgullece ser parte de este proyecto".