Aplicar la ley actual garantizaría una elección ejemplar: Biebrich

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque son necesarias reformas a la legislación electoral en México en materia de financiamientos y tiempos en medios de comunicación, aplicar estrictamente las leyes actuales garantizaría elecciones ejemplares, declaró Carlos Armando Biebrich Torres.



Tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destacó el ex gobernador de Sonora, están facultadas por la Constitución Política para hacer valer leyes y reglamentos electorales.



En entrevista para EL IMPARCIAL, consideró que una prueba de que no se aplican correctamente las leyes es que actualmente se padece una desunión de los organismos políticos en el País.



"Estamos viendo lo que se llaman tribus del PRD, el crecimiento inusitado de un partido político, Morena, excepcional que en dos o tres años ha logrado una presencia que pocos partidos políticos en el mundo han logrado en tan breve tiempo.



"El PRI ya aceptó candidaturas externas olvidándose de la militancia, el PAN pues ya hasta a la aspirante a la Presidencia, doña Margarita (Zavala) renunció para buscar ser candidata independiente. Todos los partidos están sufriendo ahorita una desintegración interna y un desprecio popular", enfatizó.



DIFÍCIL RENUNCIAR A PRERROGATIVAS



Respecto al retiro del financiamiento público a los institutos políticos, Biebrich Torres dijo que ve difícil quitarles los recursos porque la Constitución Política de México establece el otorgamiento de ese dinero.



"A mi juicio no pueden renunciar (al dinero público). Qué malo que haya tan excesivo dinero para los partidos políticos, pero más malo que se viole la Constitución", refirió.



En general, sostuvo que en México no es difícil crear leyes, pero sí es complicado y perjudicial hacer valer su cumplimiento, ya que hasta ahora los poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han sido omisos en su aplicación.



En materia electoral, agregó, el primer cambio debe darse en el financiamiento para una aplicación correcta de los recursos con honradez y apegados a lo que establecen las leyes.



NO CUMPLEN SU FUNCIÓN



El también jurista penal opinó en torno a la propuesta de eliminar las legislaturas plurinominales, que bien se podría prescindir de ellas debido a que ya no cumplen su función de dar acceso a las minorías al debate parlamentario.



"Ahora parientes, hay dinastías políticas, vamos a llamarle, parientes entran a las pluris", reconoció, "perdió la representación proporcional su naturaleza con las reformas posteriores a su nacimiento".



Presentará hoy Diccionario de la Constitución Mexicana



Una obra que consta de tres tomos y que pretende se convierta en referente de consulta para los estudiosos del Derecho, pero también para la población en general, presentará este día el ex gobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich Torres.



La disertación sobre el “Diccionario de la constitución Mexicana, jerarquía y vinculación de sus conceptos”, tendrá lugar a las 19:00 horas en el auditorio José Antonio García Ocampo, ubicado en el edificio 9-L en la Universidad de Sonora.



El catálogo facilita el conocimiento de 200 conceptos Constitucionales mediante una definición legal de cada uno de ellos, que luego se apoya, para su mejor comprensión en explicaciones doctrinales y teóricas de destacados juristas nacionales y extranjeros.



“La Constitución es la norma superior que establece nuestros derechos y obligaciones, el diccionario es útil, desde luego, para estudiantes y maestros, pero para el ciudadano común y corriente también porque es difícil identificar un artículo constitucional”, citó.



En la presentación de la obra, cuya invitación es abierta a la comunidad en general, estarán presentes especialistas en Derecho, como Jorge Pesqueira Leal y Miguel Ángel Soto Lamadrid, así como el ex ministro de la Suprema Corte Genaro Góngora Pimentel.