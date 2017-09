Caninos damnificados también 'piden' ayuda

(GH)

Los humanos no son los únicos que necesitan apoyo tras el terremoto de la Ciudad de México, ya que cientos de mascotas quedaron sin ho- gar por lo que necesitan ser adoptadas.El domingo en el parque central de la colonia Condesa la fundación Mundo Patitas y una señora independiente ofrecieron perros en adopción, luego que hasta la fecha no han encontrado a sus dueños.La respuesta de la población fue increíble ya que realizaron filas por horas para solamente poder adoptar a un perro o un gato. La fundadora de Mundo Patitas, Norma Huerta, informó que en refugio que tiene están dando en adopción temporal a mascotas y en caso que sea reclamado, tienen que regresarlo.dijo. Agregó que también llevan comida para mascotas a las zonas de desastre a través de voluntarios.Durante los cinco días que lleva su labor altruista han logrado colocar a 75 perros y gatos en casas provisionales, de las cuales, solamente tres han vuelto con sus dueños originales.Huerta señaló que para continuar con su labor dependen de los voluntarios por lo que advirtió en caso de no haber, reconsiderarían el estar en el parque.“Mañana todo se normaliza, vuelven a la escuela y a los trabajos entonces aunque tenga muchas croquetas pero sin voluntarios a lo mejor cerramos esta área y solamente nos encargamos de repartir croquetas”, indicó.Pidió que no dejen de llevar voluntarios y jaulas de tamaño grande para poder recibir a perros grandes. Siguen llegando animales de otras partes afectadas especialmente de Xochimilco, otra de las zonas afectadas.En dicho sitio, fue adop-tado un macho raza beagle por Alejandro Salinas y su esposa, quienes llevan tiempo buscando una mascota. Consideró que las personas que deseen tener un perro, gato u otro animal primero tienen que estar convencidos de hacerlo ya que implica una gran responsabilidad.También en el lugar se encontraba Sandra Galicia, quien lleva buscando a su perrito Dalí, hace más de un año, por lo que actualmente está acudiendo a los centros donde tienen perros sin hogar con la esperanza de encontrarlo.manifestó llorando. En el caso de Mary Soto, quien también está rescatando perros abandonados por el terremoto, señaló que es importante que los animales traigan un collar con los datos del dueño de esa forma podrían reencontrarse fácilmente.“Es super importante, todos esos perritos que se perdieron si trajeran su placa ya hubieran encontrado a sus dueños”, indicó.