Inicia jornada de recaudación "¡Sonora está con México!"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dio inicio la Jornada de Recaudación "¡Sonora Está Con México!", en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, con el fin de apoyar a los damnificados de los estados del Sur del País.



Son 17 medios de comunicación de todo el Estado los que se unen en un sólo esfuerzo para reunir más apoyo, no solo a las comunidades afectadas sino a los cientos de voluntarios que ayudan en las labores de búsqueda y rescate de personas, así como en la reconstrucción en la zona de desastre.



Se trata de una colecta que, al igual que los Centros de Acopio ya existentes, se recibirán alimentos no perecederos (que no necesiten refrigeración, como enlatados), así como agua embotellada, material de curación, de limpieza e higiene personal, baterías, lámparas de mano, entre otros productos de primera necesidad.



EL IMPARCIAL te estará esperando junto con otros medios de comunicación, en Rosales y Luis Encinas, donde estarán recibiendo las donaciones de 06:30 a 21:00 horas, estarán amenizando grupos musicales durante todo el día y recuerda estar pendiente de nuestras transmisiones en vivo que se realizarán durante el transcurso del día.



Esperamos tu donativo para ayudar a nuestros hermanos afectados por la devastación que dejaron los últimos sismos registrados en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Morelos, Puebla y Ciudad de México, y Sonora demostrará una vez más la solidaridad de su pueblo hacia las comunidades afectadas.