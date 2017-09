Familiares no pierden la esperanza.

(GH)

Familiares de alrededor de 30 personas que siguen atrapadas en Álvaro Obregón 286 en la colonia Roma Norte no pierden la esperanza de que sus seres queridos salgan con vida a pesar de que han pasado más de cinco días atrapados.Al momento los rescatistas de la Marina, Ejército y brigadistas ya llegaron al cuarto piso del edificio, en donde se cree están la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas.Según números de los propios familiares, quienes están durmiendo en casas de acampar improvisadas desde la noche del martes 19 de septiembre, son cerca de 30 personas las que están en el edificio pero no hay una cifra oficial o información de las autoridades.Durante la tarde del domingo se realizó una pequeña ceremonia religiosa con familiares de los desaparecidos para pedir que sean rescatados y con buen estado de salud.En el lugar de los hechos se encuentra toda la familia de Karina Albarrán Luna, quien trabajaba en el cuarto piso en el área de contadores. Su tío, Armando Alba- rrán Luna, señaló que su sobrina de 30 años de edad es una persona muy alegre y querida por mucha gente.declaró.Agregó que están en la espera de que las autoridades les den información sobre la situación actual. “Necesitamos darnos ánimos entre toda la familia y esperar; yo creo que Dios es muy grande y todos los que están allá dentro van a salir con vida”, comentó.Dijo sentirse sorprendido de la respuesta que ha tenido la población, dándoles muestra de amor sin conocerles, así como alimento inclusive una joven que vive a unas cuadras del lugar les ofreció su casa para pasar la noche y laempresa Uber les da servicios gratis.“Me siento orgulloso de todos los mexicanos que nos han dado el apoyo al 100%”, indicó. Agregó que los lugares en los que trabajan los han estado apoyando, dándoles permiso para faltar al entender la situación por la que están pasando.Un grupo de alrededor 20 socorristas de Tamaulipas está ayudando en las labores de rescate en los diferentes puntos. En esta ocasión, se encuentran en Álvaro Obre- gón 286, coordinándose con Protección Civil de la Ciudad de México, retiran- do escombros para rescatar a personas con vida.Héctor Fernando Vázquez Hernández, coordinador de la Operación Rescate México de Tamaulipas, y su compañero Gustavo Acuña informaron que desde el pasado 20 de septiembre están trabajando.Han apoyado en otros puntos como Ámsterdam con Cacahuamilpa y en la delegación Benito Juárez por un edificio que se colapsó, sacando a cinco personas fallecidas y una más con vida.30Personas se estiman atrapadas, de acuerdo a familiares, en el edificio de álvaro obregón 286.