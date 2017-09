Crea coloridos bordados para los hermosillenses

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 20 años María Luisa Ramírez recorre cientos de kilómetros desde el estado de Puebla hasta Hermosillo, para buscar mejores oportunidades de trabajo en la capital sonorense.



Acompañada de una caja de madejas de estambre, ganchos y agujas para tejer, y varios bultos de servilletas de tela, la señora se sienta a diario en una banqueta del Centro de la ciudad a bordar diferentes diseños en las telas.



"Tengo como un mes aquí en Hermosillo, vengo desde Puebla por temporadas, aquí hay más trabajo, me voy a quedar ya que pase diciembre mas o menos, aquí rento una casa", platicó.



Dibujos de frutas, flores y hasta caricaturas, son los que María Luisa se encarga de llenar de color en una simple tela blanca, además de tejerle laboriosas orillas a las servilletas.



Los precios para adquirir algunos de sus productos van desde los 10 pesos si el cliente quiere ser el encargado de bordarlas, y hasta 150 si elige alguna que tenga el bordado listo y que se pueda usar incluso como un pequeño mantel, agregó.



María Luisa Ramírez se quedará varios meses más en la capital del Estado en compañía de su hijo, quien actualemente estudia Enfermería, por lo que mantiene contacto con sus familiares a través del teléfono, un poco preocupada por la situación que se vive en su estado natal.



"Hablo con mi familia, ahora con el temblor sí me preocupé, pero gracias a Dios mi familia está bien, se cayeron muchas casas, pero ellos están bien, yo me regreso hasta diciembre y aquí estoy con mi hijo", añadió.