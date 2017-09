Poder estacionarse: Misión casi imposible

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El uso del automóvil se ha vuelto necesario para los hermosillenses, incluso se ha llegado a depender de él, lo que contribuye a que resulte casi imposible encontrar lugares para estacionarse, especialmente en el Centro de la ciudad.



En un sondeo que se realizó con algunos ciudadanos, se detectó que la mayoría de los usuarios que acude al primer cuadro de la ciudad es por necesidad, más que por recreación, ya que los productos y artículos que buscan son más baratos.



Rodolfo Sánchez Campuzano, decano de la zona del Centro Comercial, comentó que el escaso espacio que existe para estacionarse, se debe principalmente a que el transporte urbano acapara gran parte de las calles.



"El problema del Centro son los camiones, ocupan demasiados lugares, la idea es que rodeen el Centro y que dejen el estacionamiento para los ciudadanos para que se estacionen en 'batería'. Ya hubo un proyecto y con eso se agregan 700 cajones más para estacionamiento", dijo.



El cofundador del patronato del Centro agregó que además no se respetan los lugares de estacionamiento, incluyendo a los comerciantes que abarcan en gran medida el área de cajones, o algunos vendedores, como los "hotdogueros".



"No se arregla porque ellos quieren su cajón, pero el cliente no tiene la culpa; tampoco se respetan las cargas y descargas, ni en el Centro, ni en los palacios, ni en nada", indicó.



Ni un hueco



Hasta en triple fila se pueden ver a diario algunas calles del Centro, al igual que el área de la Plaza Zaragoza y sus alrededores, y los pocos estacionamientos públicos que existen cobran entre 15 y 20 pesos por hora.



"Siempre es un problema, si vas al Centro, el estacionamiento del Parián está muy caro, luego vez muchos cajones de taxis vacíos, ese es otro problema, ocupan mucho espacio y si te estacionas ahí te multan, sí urge que se haga algo", opinó César Soto.



Empleados o ciudadanos que acuden al área de Palacios, Congreso del Estado, Seguro Social, Catedral o cualquier oficina de la zona, llegan a estacionar sus vehículos hasta la calle Reforma, del lado Poniente, o las calles del Cerro de la Campana.



"Yo a veces me tengo que estacionar hasta el Serna, porque de plano nunca hallas nada por aquí; soy chofer y mi patrón trabaja aquí en el Gobierno y es un ‘show’ para estacionarte, tienes que madrugar o estar cazando un lugar", comentó Alejandro.



Aplican sanciones



Cientos de personas acuden a diario a los edificios gubernamentales y muchos son multados por estacionarse en línea roja, "aunque pareciera no importarles porque eso es todos los días", platicó un guardia de seguridad.



"Y no es que la gente que se estacione en rojo tenga toda la culpa, sino que de verdad no hay dónde estacionarse. Eso sin contar las calles angostas, las líneas rojas por todos lados y un estacionamiento inútil que desde hace como 10 años se creó y no funciona", expresó Juan Miguel, abogado.



Tehuantepec y Comonfort es donde se ubica un predio que hace más de una década se construyó, un supuesto estacionamiento público, que según personas que se encontraban en el lugar, el inmueble fue embargado, pero podría ser la solución a muchos problemas, ya que al parecer tiene capacidad para 700 vehículos.