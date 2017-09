Rebasa delincuencia a autoridad: Residentes de Real del Carmen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia Real del Carmen aseguraron estar acostumbrados a los problemas de inseguridad que se presentan en el lugar, pues los robos y asaltos son recurrentes en la zona.



Luego del incidente en el que un hombre, chofer de la empresa Uber, falleció a causa de una herida provocada con arma blanca al resistirse a un asalto el viernes por la noche, habitantes del sector mencionaron que ya no confían ni en las autoridades.



Elizabeth Villa, residente de la colonia, platicó que ante la poca presencia policiaca y el incremento de robos, asaltos y presencia de vándalos, son los vecinos quienes se avisan y tienen que cuidar.



Para el señor Juan Diego Saavedra, la delincuencia ha rebasado a las autoridades en este sector, pues aunque en ocasiones sí se ven patrullas merodeando la zona, los problemas no han cesado.



"Sí hay vigilancia, de repente, pero es demasiado el problema, hay muchos que hacen daño. A mí nunca me han hecho nada, pero hay hasta menores de edad que hacen daño, quiebran las lámparas, rayan...", mencionó.



Una vecina de la colonia, quien prefirió omitir su nombre, comentó que en una ocasión salió a la tienda con su hija de seis años y una persona quiso herirla con un arma que parecía navaja.



Habitantes expresaron que incidentes como el del viernes por la noche ya se han presentado en la colonia y no les sorprende, pero están a la expectativa que las autoridades tomen cartas en el asunto en beneficio de los vecinos.