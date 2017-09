Aseguran que sindicato minero será obligado a pagar a ex trabajadores

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Junta Federal de Conciliación resolverá el laudo final en el que se obliga al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros a pagar los ex trabajadores de Grupo México el monto correspondiente al fideicomiso por la desincorporación de empresas en la década de los 90, aseguró el director jurídico de Grupo México.



Jorge Lazalde Psihas recordó que en 2005 Grupo México realizó el pago del fideicomiso y que el entonces dirigente sindical de los trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia, se adjudicó el dinero sin hacer la repartición correspondiente a los cerca de 6 mil ex empleados de la empresa.



indicó que tras las disputas legales que iniciaron los ex trabajadores a partir de ese mismo año luego de no haber recibido la cantidad que les correspondía, el primer laudo emitido en 2012 les dio la razón, condena al sindicato y absuelve a la empresa.



Señaló que ante esta resolución parcial los ex empleados interpusieron recursos legales y que a pesar de que un Tribunal colegiado ordenó a la Junta de Conciliación la reposición de unas partes del procedimiento, no modificó el fondo del laudo.



"Las prestaciones a cargo de las partes afectadas quedaron igual, es decir, condena al sindicato, absuelve a la empresa y beneficia a los trabajadores; se acaba de llevar a cabo el cierre de la instrucción del expediente por que la Junta ya cumplió con lo que le ordenó el Tribunal Colegiado y tiene obligación de emitir un laudo nuevo que le dará certidumbre a los trabajadores que llevan 12 años peleando por su dinero", detalló el director jurídico de Grupo México.



"En el laudo también se condenará al sindicato a pagar los intereses que haya generado desde 2005 y tomando en cuenta que el interés legal en la legislación civil es de 9% anual, lo que correspondería a más de 100 millones de dólares", agregó.



Debido a la mala asesoría legal de un grupo de ex trabajadores de Mexicana de Cananea, la cual no se vendió, Jorge Lazalde refirió que también hay un recurso legal en contra de Grupo México en el que se exige el pago del total de las acciones que tenía la compañía en 1989, cuando el acuerdo de compraventa que se firmó en 2004 con la Secretaría del Trabajo estableció sólo el 5% de los activos de Compañía Mexicana de Cananea.



Aclaró que Grupo México creó la empresa Mexicana de Cananea para comprar las acciones de Compañía Mexicana de Cananea, que estaba en quiebra y que a los ex trabajadores les corresponde únicamente el porcentaje de las 3 millones 49 mil acciones de la empresa que se vendió.



"En un documento el juez explica que directamente en el capital de Mexicana de Cananea va a estar Mexicana de Cobre y el sindicato y dice que al sindicato únicamente le corresponde 2.70% para que la participación total indirecta equivaliera al 5%", detalló.



"En la oferta siempre estuvo muy claro que la intención fue darles el 5% pero del total de las acciones y no de cada una de las empresas", mencionó.



SOBRE LA SECCIÓN 65



Del caso de las liquidaciones de los trabajadores pertenecientes al Sindicato Minero Nacional Sección 65, Jorge Lazalde señaló que es inamovible de acuerdo con lo que estableció la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.



Consideró que este grupo ha cometido errores procesales al combinar una huelga que a la fecha tiene más de 10 años, pedir mayor monto en liquidación y utilidades de 2007, y unirse con el grupo de ex trabajadores para provocar caos, sólo es una estrategia que los deja en malas condiciones de negociación con Grupo México.



"Nosotros les ofrecimos un programa de liquidaciones donde juntamos la liquidación con la sutilidades y no obstante que no estamos obligados a pagar más de lo que dice el laudo les ofrecimos 1.3 veces más la cantidad que les corresponde pero sólo lo aceptaron 174 empleados", dijo.