Sugieren considerar nuevas opciones de transporte urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ante la saturación de usuarios en las unidades de transporte urbano provocada por la falta de camiones, Vigilantes del Transporte llamó a abrir la posibilidad de que nuevas concesiones y opciones como taxis colectivos entren a la ciudad.



"Lo que necesitamos como usuarios son otras opciones de movilidad, no nada más el pobre servicio que nos están prestando; que haya taxis colectivos, otras líneas, inclusive otros concesionarios, así de plano.



"Hace falta gente que realmente quiera dar el servicio, no gente que lo vea solamente como un negocio, que sí tiene que serlo, pero con responsabilidad social", expuso Alfonso López, representante de la organización civil.



De 420 unidades de transporte necesarias para prestar un buen servicio, se cuenta con 375 vehículos, de los cuales sólo se encuentran en circulación entre 330 y 340, afirmó López.



"Están trabajando en ello, fue lo que nos dijeron, expusimos el lunes que hay un problema grave detectado; hubo falta de planeación de los concesionarios, porque no planearon con tiempo este incremento, ellos ya lo saben, cuando hay clases (escolares) se necesitan por lo menos 420 unidades", detalló.



Usuarios han denunciado que los camiones no les recogen en las horas pico y que pueden pasar hasta dos o tres vehículos llenos antes de lograr subirse a uno, además de la constante de cobro de nueve pesos cuando las unidades no tienen las condiciones para hacerlo.



"Estamos pidiendo que nada más paguen los ocho pesos y no entren en conflicto con el chofer y que si hay problema llamen a la autoridad; pero al pagar con tarjeta, se descuentan los nueve pesos en automático.



"Lo que dijo la autoridad es que el chofer tiene la instrucción de sacar la unidad para que la reparen o le cambien el lector de tarjetas, pero eso lo vemos como un ‘balazo en el pie’ porque sacarán y nos faltarán más unidades", añadió.



No es opción



Luego de que se propusiera que los estudiantes de una de las universidades del estado se movilizara en bicicleta a cambio de un descuento en su colegiatura, Vigilantes manifestó que esta no es una solución a la ineficiencia del sistema de transporte urbano.



"La bicicleta no ayudará al problema, no vemos que sea parte de la solución; sí ayuda para que las nuevas generaciones se movilicen con energías limpias, pero la solución es tener un transporte eficiente, es lo que debe hacer la gobernadora, la bicicleta no va a sacar a los autos de las calles", dijo López.



En un estudio realizado por la organización en 2016, se registró que un 2% de la población utiliza a la bicicleta como medio de transporte, donde el sector está conformado principalmente por jornaleros y trabajadores de la construcción, no estudiantes.