Dicen tener seis meses a oscuras

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de seis meses llevan sin alumbrado público debido al robo de cableado en el sector, aseguraron vecinos de la cerrada Pueblo de Álamos, de la colonia Pueblitos.



Rocío Martínez, vecina de Pueblo de Álamos, comentó que ninguna de las lámparas que surten de energía en la cerrada prenden y que además del aumento de robos se ha incrementado la quema de casas.



"En ninguna calle de aquí hay luz en las lámparas, la verdad ya tenemos mucho así sin alumbrado y por eso aumentó más el vandalismo y han estado robando mucho porque aprovechan de que no hay luz.



"Como ven que no hay luz en las lámparas están empezando a quemar casas, estén o no habitadas, ya van cuatro casas que queman los vagos ¿Qué seguridad hay? Por eso queremos luz".



Luis Salas, otro de los vecinos afectados, aseguró que la última vez el cableado de las lámparas duró 15 días antes de que se lo robaran y desde entonces viven en total oscuridad motivo por el cual evitan salir a altas horas de la noche.



"Antes sí venían muy seguido a reparar la lámpara ahora ya no, la última vez que arreglaron el alumbrado duró 15 días y después se lo robaron y desde entonces estamos sin luz y es que en la noche aquí es un problema andar y obviamente origina vandalismo". Los vecinos afectados solicitaron a la autoridad la rehabilitación del alumbrado público y más seguridad en la zona.