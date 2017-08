Surgen problemas por casa abandonada

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Gran cantidad de basura ha generado fauna nociva en una casa ubicada en la calle Rancho Viejo entre Solidaridad y Américo Vespucio, en la colonia Miguel Hidalgo, aseguraron vecinos y comerciantes del sector.



Estar tanto tiempo sola es lo que ha originado toda esa suciedad, comentó María Ramírez, comerciante afectada, quien asegura que no aguanta la invasión de animales a su negocio.



"La basura que hay ahí me ha acarreado muchos animales, cucarachas, alacranes, ciempiés, arañas y hasta ratas, con decirles que tengo que tapar la puerta de atrás para que no se me meta nada aquí al negocio, es un problema muy grande", afirmó.



Otra de las afectadas es Adela Ortega, quien vive cerca del lugar y mencionó que en el sitio además de la basura acumulada y de animales es un nido de malvivientes.



"Es mucha la basura que hay, es un cochinero y hay muchos animales, también es un nido de malvivientes, ahí se la llevan, está muy feo, la verdad ya no sabemos qué hacer es demasiada la basura y luego es una peste", comentó.



Por el acumulamiento de basura y el aumento de animales en la zona, comerciantes y vecinos solicitaron al Ayuntamiento ayuda para localizar a los dueños del lugar para que solucionen el problema.