Está América llena de chispa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

América tiene 9 años y es una niña inteligente, enérgica, traviesa, bromista y, en palabras de su mamá, "muy baquetona"; la pequeña tiene Síndrome de Down y vive con su madre y su hermano Jorge, de 11 años, quien ama ir a la escuela tanto como ella.



"A América le encanta ir la escuela, ¡si no se quiere salir del mesabanco! Lo malo es que batallo para llevarla, por lo caro que están los peseros", cuenta Martha Terán, madre de la niña que sonríe y tira besos a la cámara.



Martha se avienta a la travesía diaria de subir a América a una pequeña bicicleta, propiedad de Jorge, su hijo, y maniobrar desde la invasión 10 de Mayo, hasta el CAME 20, la escuela especial donde la pequeña estudia.



Con las lluvias, la invasión 10 de Mayo se vio severamente afectada y la casa de la familia Terán no fue la excepción; su techo está a punto de derrumbarse y cada vez que cae el agua, tienen que huir a resguardarse donde puedan.



Entre las cosas que perdieron con la lluvia que encharcó su casa, se fueron los útiles escolares de los niños: "Se mojaron todos los libros y cuadernos; los tuve que tirar, los colores ahí anduvieron nadando y se quedaron sin zapatos buenos", dijo la madre.



Jorge es un niño muy listo, dedicado y, sobre todo, trabajador; de un tiempo a acá, decidió empezar a trabajar como paquetero y vendiendo fierro viejo, para ganar un poco de dinero para apoyar a su familia.



Si usted desea apoyar a América y Jorge con útiles escolares y zapatos de niña del número 22 y de niño del 6, puede traer sus donativos a las oficinas de EL IMPARCIAL, ubicadas en Sufragio Efectivo y Calle Mina, en la colonia Centro.