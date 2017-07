Respondieron perros a instinto de supervivencia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los perros que atacaron el cuerpo sin vida de la señora María Irma el pasado fin de semana estaban a su cargo y respondieron a un instinto de supervivencia, indicó el director del Centro de Atención Canina y Felina.



El doctor José Ariel Félix informó que eran 17 perros los que la señora María cuidaba y mantenía en su hogar, quienes después de varios días sin alimento encontraron en el cuerpo inerte de la señora de 74 años una oportunidad para sobrevivir.



"No es un comportamiento normal del perro, llegó un momento en el que los perros tuvieron hambre y ahí encontraron el alimento, los perros que encontramos estaban hambrientos y hay otros cinco perros que se murieron de hambre", dijo.



El Centro de Atención Canina y Felina retiró del lugar a cinco perros muertos que presentaban algunas mordeduras, además por instrucciones del Ministerio Público tienen a diez en observación, y se busca al resto de los perros.



Félix Ortiz recalcó que los perros no eran callejeros y que anteriormente habían recibido reportes de los vecinos por la gran cantidad de perros que habitaban en el hogar de María Irma, pero la señora aseguró que estaban a su cargo.



"Tuvimos reporte de los vecinos, acudimos en un par de ocasiones con ella, pero nos dijo que eran sus perros y ella los mantenía, tenía el espacio suficiente y quería mucho a los perros", agregó.



La última vez que se visitó el hogar de la señora fue hace cerca de dos semanas debido a un reporte de vecinos y aunque no se encontraba en el lugar, anteriormente había asegurado que era parte de su pasatiempo el recoger y alimentar perros de la calle.



Aunque la señora de 74 tenía el espacio suficiente para resguardar a sus mascotas, el doctor Ariel Félix aseveró que se trabaja actualmente para adecuar el reglamento de mascotas para designar un límite de perros por espacio para evitar el hacinamiento.