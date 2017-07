Quedan calles intransitables

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Habitantes de San Pedro reportaron el mal estado de las avenidas Del Maestro y Roberto Ramírez, pues aseguraron que en época de lluvias se vuelven intransitables para vehículos y peatones.



José Antonio Durán, quien ha vivido en esta comunidad durante toda su vida, platicó que debido a la falta de pavimento las rúas generaron polvo y en época de lluvia estancamiento del agua.



"Cuando llueve se nos estanca el agua y cuando no, tenemos el problema del polvo, aquí cuando llueve se pone muy feo, si quieres pasar a pie no se puede porque se llena de agua", mencionó.



En este lugar son pocas las calles que se encuentran con pavimento, vecinos indicaron que los dirigentes del Ejido no se preocupan por las necesidades del lugar y se sienten abandonados.



"Estamos muy abandonados, no se preocupan los dirigentes por esta comunidad, si vas a los pueblitos todos tienen sus calles pavimentadas y empedradas, aquí tenemos muchísimos años y no hay calles pavimentadas", agregó José Antonio.