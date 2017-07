Inicia iluminación LED en Los Olivos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Para que Hermosillo brille con luz propia", el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta constató el encendido de las primeras 199 luminarias LED de última generación en la colonia Los Olivos.



Como parte de la estrategia de reconversión del alumbrado público, se iluminó el primer cuadrante de esta colonia, mismo que comprende parte del bulevar Libertad y de las calles Juárez a Francisco López entre Dalia y Libertad.



"Sin crear nuevos impuestos estamos resolviendo un problema que se debió resolver hace mucho tiempo, el tema del alumbrado público impactará directamente a la seguridad, pues no solamente se trata de lo estético", anotó Maloro Acosta al testificar junto con los vecinos las acciones que forman parte de la agenda de buenas noticias del Gobierno Municipal.



"Su colonia quedará iluminada y que no los quieran engañar quienes no hicieron las cosas en su tiempo. Ustedes se merecen esto y mucho más", argumentó.



Se continuará con el cambio de luminarias en varias etapas, no se puede resolver todo de la noche a la mañana, "son problemas que datan de muchos años y se resolverán paso a paso y con mucho gusto", abundó el presidente municipal.



VOLVERÁN EN UN MES



"Maloro" Acosta indicó que en un mes regresarán a la colonia Los Olivos, para abordar temas de pavimentación, viviendas abandonadas y que representan un riesgo de seguridad, así como limpieza en espacios públicos.



El presidente municipal recorrió las calles que cuentan con las nuevas luminarias, acción aprovechada por los vecinos para exponerles diferentes temas relacionados a su colonia.



También acudieron Fortino León Robinson, director de Alumbrado Público; Luis Fernando Pérez Pumarino, titular de la Coordinación de Servicios Públicos Municipales y Jorge Suilo Orozco, comisario general de la Policía Municipal.