Los cuida como a hijos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 9 años el señor José Vásquez Morales cuida como si fueran sus hijos a chivos y borregos que habitan la granja del Centro Ecológico de Sonora.



El originario de Hermosillo relató que los 365 días del año y desde las 05:00 hasta las 13:00 horas, cuida a los animales en el establo situado en el lugar recreativo.



"Antes estaba en otras áreas pero me pasaron a esta y me empezó a gustar, en sí en el centro tengo alrededor de 30 años, pero aquí ya son nueve años y medio más o menos".



Detalló que han sido hasta 15 animales los que han pasado por sus cuidados, por lo cual los considera como sus hijos tras brindarles la atención que se merecen.



"No son animales agresivos son muy cariñosos, me he encariñado mucho porque los cuido como si fueran mis hijos, les doy leche, juego con ellos, los cuido un tiempo en mi casa en la colonia Olivares y me los traigo para acá cada día".



Anteriormente laboraba en un centro de investigación del Centro Ecológico, relató, pero posteriormente le solicitaron apoyo para formar parte de la granja, actividad que tras el paso de los años se convirtió en su oficio favorito.



"La más pequeña se llama Foles, está el Güico, la Güera, y cuando les hablo me hacen caso, son muy buenos, me los llevo a los que no tienen mamá o cuando no los quieren otras personas y los traen para acá".



Agregó que al no contar con la madre de los chivos, tanto es el cuidado que les brinda que busca la forma de proporcionarles una leche especial que les otorga los nutrimentos necesarios para un buen crecimiento.