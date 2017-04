Ya no aguantan fugas de agua y drenaje

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fugas de agua potable y drenaje son el "pan de cada día" en el Poblado Miguel Alemán, como el colapso de drenaje que durante todo el año se hace presente en la colonia Manuel J. Clouthier y tiene más de una década de molestar a los lugareños.



El desperfecto se localiza en la intersección de las calles Manuel J. Clouthier y Ricardo Flores Magón, al Poniente del poblado, donde sus residentes aseguran que desde que se fundó la colonia hace más de diez años, la fuga ha permanecido día y noche en el lugar.



Carmen Sánchez, quien vive en la colonia desde hace once años, comentó que son al menos dos fugas de drenaje las que no los han dejado vivir en paz, ya que los olores son insoportables y pareciera que nunca tendrán fin.



"No podemos vivir en paz con ese cochinero, huele muy feo todo el día, desde que llegamos aquí siempre ha estado la fuga esa y otra que sale por la otra calle (Flores Magón), vienen y la arreglan pero no le hacen nada, no le hallan", dijo la vecina.



Decepcionada de las autoridades, Marisela Hernández, otra de las vecinas, aseguró que cada vez que cambia de administración el Municipio, se les promete que recibirán apoyo y la reparación de la red de drenaje en el área, pero ni siquiera han hecho el intento.



"Ya estamos cansados de puras mentiras, me dan ganas de a la otra ni ir a votar, cada vez que andan los candidatos nos vienen y lavan la cabeza para que votemos por ellos y nos dicen que nos van a arreglar, pero nada".



"Los invito a que vengan y coman mariscos aquí para ver si soportan lo que a diario vivimos nosotros con esta peste", exclamó.



Debido a la presencia constante de aguas negras, se han formado encharcamientos y tramos largos de fango, los cuales expiden olores fétidos y funge como criadero de moscos y otros animales, por lo que los colonos solicitan ayuda con urgencia.