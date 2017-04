Saca adelante a su hijo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Trasladarse de Bahía de Kino a Hermosillo todos los días no es un sacrificio para Saricsa del Carmen Leyva Barrios, sino que es una oportunidad para que su pequeño salga adelante.



Su hijo Isaac Sarracino Leyva, de 3 años de edad, nació con parálisis cerebral y retraso sicomotor, una noticia que les cambió la vida.



"Esto ha sido un poco pesado en cuanto a los traslados, pero ha sido muy reconfortante el avance que he visto en mi niño.



"Fue muy difícil la noticia porque uno no espera que su hijo nazca con una discapacidad y aparte nadie está preparado para este tipo de diagnóstico, más porque fue mi primer bebé y no sabía a lo que me enfrentaría", contó Saricsa del Carmen.



Son muchos los sacrificios que ella y su esposo han hecho, desde dejar de trabajar y ser ama de casa, hasta viajar diariamente con sus dos hijos para que el pequeño Isaac tenga una oportunidad de desarrollarse mejor.



Hoy en día Isaac ya sonríe, tiene más movimiento y pone más atención, algo que no hacía antes de llegar a las terapias que le brindan en el CRIT.



Saricsa del Carmen dijo que como ella hay otras mamás primerizas con niños con discapacidad, por lo que les recomendó no desesperarse, buscar ayuda inmediatamente y disfrutar de sus hijos.