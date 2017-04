Se sienten olvidados vecinos del poblado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En el olvido dijeron sentirse los habitantes del Poblado Miguel Alemán, debido a la falta de atención a las calles, principalmente la Ignacio Zaragoza y la Trinidad Sánchez Leyva.



Los residentes de la colonia Luis Donaldo Colosio se dijeron preocupados por el mal estado en que se encuentra la rúa, ya que justo en ese lugar está la Escuela Primaria Tomás Martínez Cruz y el Preescolar Las Higuerillas.



Algunos padres de familia externaron que su preocupación es que los niños caminan y corren por el lugar, y muchos ya han sufrido caídas y se han golpeado con las piedras, las cuales algunas son filosas y la mayoría son de gran tamaño.



"Lo único que queremos es que las quiten, que arreglen la calles, ya hasta hemos hecho manifestaciones y bloqueos y no nos han hecho caso, ya hasta vino el secretario del Maloro y nos dijo que sí nos iba a ayudar y nos iba a poner drenaje, pero no es verdad", comentó Adilene Gómez.



La residente en la colonia desde hace 8 años, agregó que los problemas en el poblado abundan y se sienten desprotegidos por las autoridades, ya que escasamente reciben algún tipo de ayuda, en especial cuando se trata de rehabilitar las calles.



"A donde quiera que vayas te dirán lo mismo, no tenemos apoyo de nadie, tenemos muchos ‘picando piedra’ y nadie nos hace caso, no se puede ni caminar, Dios guarde se caiga un niño y se parta la cabeza, ya ha pasado pero no ha pasado a mayores", apuntó.