Exigen vecinos respuesta sobre caso de aguas residuales

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Que las autoridades estatales y municipales respondan de manera positiva ante las problemáticas que las aguas residuales al Poniente de Hermosillo ocasionan, es la exigencia de la ciudadanía que habita a los alrededores.



Ante la falta de una respuesta favorable por parte del Ayuntamiento de Hermosillo y sus dependencias, así como del Gobierno del Estado, los residentes de las colonias Villa Bonita, Montecarlo y Marsella demandan pronta solución.



"Realmente tenemos algún tiempo con esta situación. Muchas veces se revientan drenajes y todo eso viene a dar acá, y nosotros somos los que sufrimos las consecuencias", acentuó Sergio Duatt Cota.



El habitante en Montecarlo precisó que tienen que lidiar con la gran cantidad de moscos que se generan en el agua estancada, además de virus estomacales y los malos olores que se agudizan en tiempo de calor.



"Pienso que ellos (ambos niveles de Gobierno) deben hacer lo que les corresponde, porque en primer lugar no puede ser zona federal, desde el momento en el que el Municipio recauda los impuestos propios", enfatizó.



Molesta postura de autoridades



En cuanto a la postura por parte de la Secretaría de Salud donde señaló que el mosco no transmite enfermedades y que las recomendaciones por su parte son hacer uso de mosquiteros en las viviendas y repelente en las personas, los hermosillenses manifestaron descontento.



"Si la autoridad siente que no es un riesgo, deja mucho qué desear, no creo que la solución sea poner mosquiteros. La dependencia a cargo de esa área tiene que asumir las responsabilidades y tomar sus debidas precauciones", aseveró Javier Osuna.



El residente de Villa Bonita reiteró que a fin de cuentas, es algo en lo que el Estado y el Municipio tienen que trabajar, así fuera territorio federal, pues se hace uso del mismo y alguien debió asumir esa responsabilidad.



"Creo que lo correcto sería taparlo y recorrer las aguas residuales hasta donde termina la localidad, porque aunque ya huele bastante mal, cuando hace más calor se siente peor el aroma fétida que despide el lugar", agregó.



Los habitantes aseveraron que no importa a qué nivel de Gobierno le corresponde solucionar el problema, pues mientras esté en Hermosillo, tanto el Estado como el Municipio debe velar por el bien de los ciudadanos.