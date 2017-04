Asegura Salud que el mosquito es inofensivo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mosquito que se reproduce en las lagunas de oxidación al Poniente de la ciudad y que circula en colonias aledañas es inofensivo y no transmite enfermedad.



Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, explicó que las lagunas son de agua estancada, agua con mucha materia orgánica y es agua sucia, lo que hace que se reproduzca el mosquito culex.



Señaló que ese tipo de mosquitos son distintos al Aedes aegypti, tanto en la estructura, tamaño y en la capacidad de sobrevivir, son moscos con más estrategias ecológicas para sobrevivir, ya que pueden introducirse a los hogares y pueden estar en la sombra.



"Lo más importante es que pueden crecer en agua estancada, en arroyos, en acumulo de agua como los de esa zona, pues compiten con materia orgánica y pueden poner sus huevecillos en esa agua", indicó.



El experto dijo que el mosquito culex, el cual se encuentra circulando al Poniente de la ciudad, no es igual que el Aedes aegypti, pues este último transmite dengue, zika y chikunguña, mientras que el culex al momento no tiene registro de transmitir algún virus al organismo humano en México y Sonora.



"Se sabe que en algunas partes del mundo el culex puede producir algunas enfermedades infecciosas pero no se ha documentado, a lo largo de la historia, que en México esas enfermedades ocurran, son específicas a unas áreas del planeta, así como Asia donde hay encefalitis japonesa, en Missouri, Estados Unidos, encefalitis de San Luis, entre otros", manifestó.



El calor tiene mucho que ver en el desarrollo del mosquito, pues tienen una capacidad de crecer, de desarrollarse y de alimentarse en temperaturas mayores de 10 grados centígrados.