Pide alcalde vigilancia y supervisión a las minas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un exhorto a las autoridades competentes que cancelen, supervisen o vigilen la explotación de las minas de grava para evitar el problema que se presenta en el Poniente de la ciudad, hizo el alcalde Manuel Ignacio "Maloro" Acosta.



El presidente municipal de Hermosillo insistió que las graveras están asentadas en terrenos federales, por lo que no pueden actuar.



El titular de Salud Pública Municipal, Arturo García Arellano, sobre la situación en dicho sector, manifestó que se está trabajando de forma coordinada con Salud estatal para evitar la proliferación de mosquitos.



"Lo más importante es la prevención, aunque hay mas cantidad de mosquitos afortunadamente los que transmiten dengue, chikunguña y zika o se producen tan fácilmente, pero debemos apostarle a la prevención", indicó.



El funcionario recomendó a la ciudadanía utilizar mosquiteros, disminuir el depósito de agua en el hogar y tapar los recipientes que lo contengan y reiteró la importancia de la prevención de enfermedades.



El problema es local: Conagua



El titular de Agua Potable y Drenaje de la Comisión Nacional del Agua en Sonora, Mario Arce Rojo, señaló que el agua que se encuentra dentro de las antiguas graveras son aguas residuales provenientes de drenajes en la capital del Estado, por lo que el Municipio debe dar una solución al problema.



Señaló que a pesar de ser un terreno perteneciente a la Federación los residuos que se encuentran en dicho lugar son por parte de la ruptura de un colector perteneciente a Agua de Hermosillo.



"El manejo de las aguas es de Aguah, hay una delimitación de la zona federal, antes era un río y se tomó registro para que se considere zona federal pero el agua que está ahí no la genera Conagua", explicó.



Manifestó que dichos residuos es por parte de los drenajes de la ciudad que eran depositados pero debido a crecimiento en el área poniente de la misma no se pensó en las repercusiones que podría tener.



Se buscó al director de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa Valdés, para conocer la versión por parte del organismo operador, pero no se tuvo una respuesta satisfactoria.